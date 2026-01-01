offnet
6,977 ASNs and 521,892 IP Addresses tagged with offnet.
|AS16625
|Akamai Technologies, Inc.
|63,827
|184.24.145.45
|AS8987
|Amazon Technologies Inc.
|13,524
|3.30.183.249
|AS16509
|Amazon.com, Inc.
|11,362
|35.76.95.124
|AS55836
|Reliance Jio Infocomm Limited
|9,706
|184.84.248.149
|AS25820
|IT7 Networks Inc
|9,411
|65.49.231.191
|AS9498
|BHARTI Airtel Ltd.
|8,848
|23.48.245.149
|AS36352
|HostPapa
|8,045
|172.245.247.4
|AS14061
|DigitalOcean, LLC
|7,240
|104.248.222.249
|AS31898
|Oracle Corporation
|6,949
|129.146.39.58
|AS5607
|Sky UK Limited
|6,132
|151.231.248.174
|AS4837
|CHINA UNICOM China169 Backbone
|5,667
|101.73.101.16
|AS55960
|Beijing Guanghuan Xinwang Digital
|5,029
|54.222.195.196
|AS20473
|The Constant Company, LLC
|4,966
|144.202.126.243
|AS9808
|China Mobile Communications Group Co., Ltd.
|4,832
|120.241.232.120
|AS135629
|Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd.
|4,705
|52.82.92.114
|AS7713
|PT Telekomunikasi Indonesia
|4,307
|23.219.204.82
|AS54801
|Zillion Network Inc.
|3,674
|207.56.207.27
|AS2856
|British Telecommunications Limited
|3,674
|81.130.103.181
|AS45102
|Alibaba (US) Technology Co., Ltd.
|3,453
|47.85.199.200
|AS906
|DMIT Cloud Services
|3,158
|191.222.209.240
|AS216071
|SERVERS TECH FZCO
|3,136
|77.105.138.66
|AS132203
|Tencent Building, Kejizhongyi Avenue
|3,108
|43.131.232.59
|AS4134
|CHINANET BACKBONE
|3,007
|183.60.12.113
|AS57043
|HOSTKEY B.V.
|2,964
|188.214.107.75
|AS8151
|Uninet S.A. de C.V.
|2,897
|189.233.211.97