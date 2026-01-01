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Explore IPinfo's IP address and ASN data by tag.

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offnet Icon offnet

6,977 ASNs and 521,892 IP Addresses tagged with offnet.

AS16625Akamai Technologies, Inc.63,827184.24.145.45
AS8987Amazon Technologies Inc.13,5243.30.183.249
AS16509Amazon.com, Inc.11,36235.76.95.124
AS55836Reliance Jio Infocomm Limited9,706184.84.248.149
AS25820IT7 Networks Inc9,41165.49.231.191
AS9498BHARTI Airtel Ltd.8,84823.48.245.149
AS36352HostPapa8,045172.245.247.4
AS14061DigitalOcean, LLC7,240104.248.222.249
AS31898Oracle Corporation6,949129.146.39.58
AS5607Sky UK Limited6,132151.231.248.174
AS4837CHINA UNICOM China169 Backbone5,667101.73.101.16
AS55960Beijing Guanghuan Xinwang Digital5,02954.222.195.196
AS20473The Constant Company, LLC4,966144.202.126.243
AS9808China Mobile Communications Group Co., Ltd.4,832120.241.232.120
AS135629Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd.4,70552.82.92.114
AS7713PT Telekomunikasi Indonesia4,30723.219.204.82
AS54801Zillion Network Inc.3,674207.56.207.27
AS2856British Telecommunications Limited3,67481.130.103.181
AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd.3,45347.85.199.200
AS906DMIT Cloud Services3,158191.222.209.240
AS216071SERVERS TECH FZCO3,13677.105.138.66
AS132203Tencent Building, Kejizhongyi Avenue3,10843.131.232.59
AS4134CHINANET BACKBONE3,007183.60.12.113
AS57043HOSTKEY B.V.2,964188.214.107.75
AS8151Uninet S.A. de C.V.2,897189.233.211.97